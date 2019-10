La France a demandé à OVH et Dassault Systèmes d’élaborer un projet pour briser la domination des entreprises américaines de cloud computing a déclaré le ministre des finances, Bruno Lemaire, à l’occasion de la conférence IA Labs organisée à Paris par l’agence de publicité en ligne Criteo, rapporte Reuters. « Sur la base de ces résultats, nous voulons construire un cloud fiable pour stocker les données les plus sensibles de nos sociétés », a indiqué le ministre précisant que le projet serait réalisé au niveau franco-allemand dans un premier temps et éventuellement au niveau européen ensuite.

La France s’inquiète du fait que le Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), une loi fédérale promulguée en 2018, permet aux autorités judiciaires américaines d’ordonner la communication de données stockées dans les datacenters d’entreprises américaines, peu importe la localisation de ces centres. Paris semble craindre que cette législation destinée à combattre la criminalité ne permette la collecte d’autres informations.

On en revient donc en France à Andromède, ce cloud souverain qui avait fait couler beaucoup d’encre et d’argent public en 2015 avant que l’absorption de Numergy par SFR ne mettre fin à l’aventure.

Lors de cette annonce, Bruno Lemaire a par ailleurs indiqué que la France investirait 1,5 milliard d’euros d’ici à 2020 en faveur de l’intelligence artificielle, dont 600 millions destinés à la recherche et 800 millions en capitaux d’amorçage, le reste étant destiné à la commercialisation de projets. L’argent proviendra d’un fonds d’innovation financé par la vente d’actifs de l’État, à commencer par la vente de sa participation dans La Française des Jeux « dans les prochaines semaines ».