Claranet France annonce la création de Claranet Cybersécurité, une nouvelle division dédiée à la cybersécurité. Cette nouvelle entité a été confiée à Sébastien Baert, le co-fondateur de Runiso, qui assumait depuis le rachat de son entreprise en 2016 le rôle de directeur de l’innovation de Claranet France. Sa mission : construire un catalogue d’offres et une équipe dédiée s’appuyant sur les expertises présentes dans les autres filiales du groupe. « L’objectif est de bâtir une offre de cybersécurité opérationnelle et concrète en lien avec les expertises infrastructures et exploitation historiques du groupe et faire de Claranet Cybersécurité une véritable la marque », expose-t-il.

Pour l’heure, le pôle cybersécurité de Claranet est constitué d’une équipe d’une quinzaine de personnes qui ont été recrutées au fil de l’eau au cours des dix derniers mois. Deux profils dominent au sein de cette équipe : la moitié sont des pentesters, affectés à des missions ponctuelles de test des infrastructures clients, et l’autre moitié ont des profils de défenseurs. Ils surveillent les applications des clients via un centre opérationnel de sécurité (SOC) et les accompagnent dans la remédiation lorsqu’ils détectent des attaques ou des vulnérabilités.

L’équipe à vocation à se renforcer dans les prochains mois. Elle pourrait doubler en l’espace d’un an, selon Sébastien Baert. Dans le même temps, il est prévu d’introduire en France les offres proposées dans les autres pays, notamment en Grande Bretagne, où le groupe exploite la plateforme logicielle de test de sécurité en continu des environnements clients issue du rachat de Sec-1 l’année dernière et où il propose des services de sécurité managés. L’offre de formation sur le piratage éthique de NotSoSecure – racheté cet été –, très connue dans les pays anglo-saxons, devrait également être francisée.

« Ces investissements dans la cybersécurité sont parfaitement en phase avec les enjeux des clients, analyse Sébastien Baert. Paradoxalement, plus les clients externalisent leurs applications, plus ils s’exposent et plus ils ont besoin d’être rassurés. La réglementation RGPD ne fait qu’augmenter la pression et les pousse à montrer qu’ils prennent des mesures pour la sécurité de leurs données. »