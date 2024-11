La startup CoreWeave, spécialisée dans les infrastructures cloud accélérées par GPU, annonce avoir finalisé une vente secondaire d’un montant de 650 millions de dollars avec Cisco, Pure Storage et les investisseurs Jane Street, Magnetar, Fidelity Management et Macquarie Capital. La vente secondaire signifie que des actionnaires existants ont cédé leur participation à de nouveaux investisseurs.

« La reconnaissance de la part des investisseurs institutionnels et stratégiques souligne notre position en tant que leader hyperscaler de l’IA pour créer, former et gérer certaines des charges de travail d’IA les plus importantes en cours d’exécution aujourd’hui », s’est félicité dans un communiqué Mike Intrator, le PDG et co-fondateur de CoreWeave (photo).

En mai, la startup soutenue par Nvidia a été évaluée à 19 milliards de dollars après un investissement de série C de 1,1 milliard de dollars, mené par la société de capital-investissement Coatue. En septembre, l’agence Bloomberg avait rapporté la première qu’une vente secondaire de 500 millions de dollars était en préparation, qui pourrait valoriser CoreWeave 23 milliards de dollars.

Suite à son investissement Pure Storage a déclaré dans un communiqué qu’elle intégrerait sa plate-forme de stockage de données dans les environnements de services cloud de CoreWeave.

« Notre collaboration stratégique avec CoreWeave reflète un engagement commun à fournir des innovations en matière d’IA à grande échelle et marque une étape majeure dans la fourniture de la flexibilité et de l’évolutivité dont les organisations axées sur l’IA ont besoin pour prospérer », a commenté Rob Lee, directeur de la technologie de Pure Storage.

« Cisco Investments continue de poursuivre sur sa lancée en matière d’IA avec l’annonce aujourd’hui d’un investissement dans CoreWeave dans le cadre de notre fonds d’IA de 1 milliard de dollars. Nous sommes ravis d’accueillir CoreWeave dans notre portefeuille, ce qui nous permet de faire progresser nos investissements dans l’infrastructure de l’IA », a pour sa part réagi Aleem Rivzon, vice-président de Cisco Invest sur LinkedIn.

Avec 14 milliards de dollars de fonds levés depuis sa création, CoreWeave s’impose de plus en plus comme un nouvel acteur majeur du cloud et de l’IA. Son parc de data centers est passé de 3 à 14 en 2023 et devrait doubler cette année, avec notamment cinq sites en Europe. Le soutien de Nvidia est un puissant atout dans le contexte de pénurie de puces d’IA. CoreWeave a été la première à commercialiser cette année les GPU Nvidia H200.