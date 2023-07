Cisco annonce le rachat de la start-up Oort de détection et de réponse aux menaces d’identité. C’est son quatrième achat de l’année dans le domaine de la cybersécurité.

Oort a été fondée en 2019 à Boston par un ancien de Cisco, Matt Caulfield. Son effectif rassemble une cinquantaine d’employé·e·s, selon LinkedIn. La jeune pousse a levé 15 millions de dollars depuis sa création. La plus récente de ses quatre levées de fonds date d’octobre 2022 et Cisco a fait partie des investisseurs. Sa technologie centrée sur l’identité sera intégrée dans la plateforme Cisco Security Cloud, notamment dans les portefeuilles Duo Identity Access Management (IAM) et Extended Detection and Response (XDR).

« Avec la plateforme d’Oort, pilotée par API, native dans le cloud et sans agent, les lacunes de visibilité de l’identité sont éliminées. La solution pointe les mauvaises configurations, vérifie les vulnérabilités de sécurité et offre une analyse prédictive de l’identité pour stopper les attaques de manière proactive. Elle réduit également le temps de remédiation en donnant aux entreprises une compréhension claire du rayon d’action d’un incident lié à l’identité », déclare Raj Chopra, vice-président senior et chef de produit pour Cisco Security, dans un post de blog. « L’intégration d’Oort avec les fournisseurs tiers – Google, Microsoft, Okta et Auth0 – renforce l’engagement de Cisco en faveur de l’interopérabilité ».

L’acquisition devrait être finalisée au troisième trimestre 2023. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.