Le fournisseur de services cloud d’origine bordelais vient de dévoiler ses résultats anticipés pour l’exercice clos fin avril. Malgré les confinements et les incertitudes économiques, le groupe de Nicolas Leroy Fleuriot est parvenu à maintenir le cap, avec une croissance de 6% de son chiffre d’affaires à 119 M€. Le résultat, encore non audité, sera en « très forte hausse ». Une dynamique qu’il doit notamment à la bonne tenue de son activité cloud. Cheops Technology a ainsi comptabilisé la signature de 24 nouveaux contrats cloud, les clients lui transférant l’intégralité de leur système d’information.

L’exercice a été marqué par l’arrivée à maturité de son nouveau système d’administration et de supervision multicloud basée sur les offres de ServiceNow et de Centreon. Des offres que le cloud provider s’emploie à adapter depuis deux ans de façon à préserver « [sa] capacité à personnaliser [ses] environnements et [ses] prestations associées », selon Nicolas Leroy Fleuriot. Deux années d’investissements finalement récompensées par de gros gains de productivité sur l’exercice.

Autre déploiement stratégique : celui en avril de son SOC (centre opérationnel de sécurité). Basé dans ses locaux de Canéjan, son siège social, ce centre de supervision de la sécurité a vocation à protéger ses infrastructures cloud. Le besoin accru de sécurisation des clients qui a caractérisé l’exercice s’est également traduit par une intensification de ses relations avec K aspersky pour l’équipement de ses clients – et pour lui-même – en solutions antivirus et EDR (détection des menaces). Une croissance de ses ventes qui lui ont valu d’être consacré partenaire de l’année pour la France par Kaspersky.

Événement marquant de l’exercice : l’acquisition en novembre 2020 du Suisse DFI Service SA, un fournisseur de services d’infrastructures hébergées et infogérées de 47 personnes, basé dans la banlieue de Genève, réalisant 9,2 M€ de chiffre d’affaires annuel. Après dix mois de travail en commun, les synergies commencent à se mettre en place : DFI est en train de déployer le modèle d’infrastructure privée mutualisée iCod de Cheops sur ses propres datacenters, tandis que Cheops lui a confié la sécurité opérationnelle des infrastructures de l’ensemble de ses clients sur site.

Pour l’exercice en cours, Cheops, qui compte désormais 600 collaborateurs, vise 125 M€ de chiffre d’affaires, les contrats cloud devant « mécaniquement assurer la croissance ». Le fournisseur de services cloud espère finaliser sa certification ISAE 3402 (qui garantit la fiabilité du dispositif de contrôle interne de ses prestations de services) et sa labellisation SecNumCloud (respect des bonnes pratiques en matière de sécurité) pour 2022. Des labels qui s’ajoutent à ses certifications Iso 27001 et Iso 20000 doivent renforcer l’image de qualité et de souveraineté de ses services. Enfin, le prestataire vient d’acter la possibilité pour ses salariés de travailler deux jours par semaines.