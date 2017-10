Pour bon nombre de foyers ou d’entreprises, choisir son accès Internet peut se révéler être une mission délicate, surtout s’ils sont établis en zones mal desservies par le Haut-Débit. Quelle technologie choisir ? Quel opérateur ? Quelle offre ? Quel prix ? En tant que spécialiste, votre rôle est de les conseiller mais surtout de les rassurer.

La certification Nordnet : un gage de confiance pour vos clients.

Au travers d’un portail d’e-learning et de QCM d’une quinzaine de questions chacun, les partenaires et installateurs agréés de Nordnet peuvent tester, affiner et consolider leurs connaissances sur les technologies de connexions alternatives. Au terme des questionnaires, si les candidats atteignent un taux de réussite de 80%, ils seront certifiés et pourront bénéficier d’avantages exclusifs (remise du diplôme officiel de certification, meilleure rémunération, favorisation sur les apports d’affaires…).

Mais la certification représente surtout un véritable avantage pour le client final. En effet, il trouvera dans le partenaire certifié, un acteur de confiance reconnu par le leader dans le domaine des connexions alternatives et ça, c’est rassurant.