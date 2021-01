Un an et demi après son acquisition par le groupe néerlandais Enreach, Centile est rebaptisé Enreach for Service Providers. « Nous célébrons aujourd’hui le fait que Centile soit devenue Enreach, une étape supplémentaire dans notre mission de devenir le leader européen de l’UCaaS », commente dans un communiqué le CEO d’Enreach, Stijn Nijhuis. « Centile s’est forgée une excellente réputation grâce à sa plateforme de communications unifiées flexible, qui a attiré de nombreux partenaires et clients dans toute l’Europe et à l’international. En tant qu’acteur le plus focalisé sur le métier d’éditeur de plateformes UCaaS au sein d’Enreach, Enreach for Service Providers sera à la pointe des développements technologiques et contribuera fortement à la R&D de l’ensemble du groupe Enreach, ce dont les clients existants bénéficieront. »

« Avec ce changement de nom, nous nous réjouissons que Centile s’intègre encore plus au sein d’Enreach pour bénéficier des synergies supplémentaires dans notre ambitieux projet de croissance. Depuis sa création, Centile a été un pionnier des communications unifiées en mode Cloud. En tant qu’Enreach, nous pouvons accélérer davantage l’innovation dont nos fournisseurs de services partenaires bénéficieront, en étant associés à cette marque plus forte et unifiée », indique de son côté Bertrand Pourcelot, directeur général d’Enreach for Service Providers et ancien directeur général de Centile.