Créé en 1998 et repris en 2008 par Cédric Moncoqut, le groupe bordelais spécialisé dans l’intégration de solutions de gestion, infrastructures & réseaux Cap Info accélère son développement. Après deux opérations de croissance externe en 2011 et 2015, la création d’une filiale (Cap Infra), le groupe acquiert une société de taille équivalente basée à Anglet : ATI (Assistance Technique Informatique). Cap Info double ainsi son portefeuille clients, ses effectifs et poursuit son maillage en Nouvelle-Aquitaine.

Créée en 1983, ATI (1,75 million d’euros de chiffre d’affaires fin 2017) a rejoint le groupe le 31 octobre. Cette acquisition assure à Cap Info une implantation de proximité au sud de la Nouvelle-Aquitaine et lui permet de diversifier son offre (avec 6 éditeurs de logiciels au lieu de 4 actuellement). Le groupe revendique désormais 1.300 clients (versus 600 avant l’intégration d’ATI) sur le quart Sud-Ouest (d’Angoulême à Pau, en passant par Périgueux, Agen et Mont-de-Marsan) et passe de 20 à 34 collaborateurs. Quatre postes sont également à pourvoir : 2 consultants logiciel, 1 technicien infrastructure, 1 chargé de marketing.

Cap Info a engrangé en 2017 un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros et vise pour 2019 des revenus de 4,5 millions d’euros.

« Depuis 10 ans, Cap Info développe son offre et ses services par l’innovation et l’attention portée aux besoins de ses clients comme de ses collaborateurs. La logique de maillage territorial et de proximité est primordiale pour la qualité de nos prestations. Le groupe entend poursuivre cette dynamique, en croissance organique ou via des acquisitions, selon les opportunités qui se présenteront », explique dans un communiqué Cédric Moncoqut.