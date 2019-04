Depuis six mois, le site de Brother France héberge un blog consacré aux problématiques business et management des entreprises. Baptisé bsmart, ce blog vise à créer une proximité avec les utilisateurs de la marque pour mieux comprendre leurs problématiques et créer de l’engagement. Il traite de sujets très divers : innovation, réglementation, management, entreprenariat… répartis en trois thématiques principales : business, métier et parcours exemplaires.

Ses articles consacrés notamment au management bienveillant, au chief hapiness officer, à la télémédecine ou à l’environnement de travail du futur ont remporté des succès d’audience. Pour alimenter son blog, Brother s’appuie sur des contenus 100% originaux produits par une équipe de rédacteurs et sur le fond éditorial constitué par la filiale UK du groupe, qui anime avec succès un blog comparable – « Brother Spark » – depuis quatre ans.

Constitué d’une quarantaine d’article au moment de son lancement en octobre 2018, le blog s’enrichit d’un article chaque semaine.

Plus récement, Brother France a inauguré une websérie décalée « Les chroniques d’une imprimante », qui met en scène les états d’âme d’une imprimante Brother, baptisée Léonie, douée de sensibilité et qui parle toute seule. Cette fois, il s’agit d’humaniser le produit pour insister sur les services qu’il rend au quotidien. Et ce dans l’indifférence générale – du moins, tant qu’il ne subit pas de défaillance. Quatre épisodes d’une minute ont déjà été publiés, où sont évoqués les fantasmes supposés de Léonie, le manque de considération dont elle fait l’objet et ses réflexions autour de ses origines japonaises.

La réalisation est signée Ganz, l’agence de Content Thinking du groupe Prisma Media, qui accompagne Brother dans sa stratégie éditoriale depuis 2018.