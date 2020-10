Wittyfit accompagne le groupe Botanic dans sa transformation en positionnant le bien-être et le ressenti de ses collaborateurs au centre de son projet

Fondée en 1995, Botanic est une entreprise familiale de jardinerie qui s’inscrit dans une démarche de commerce responsable. Le groupe a décidé dès 2008 de retirer de ses rayons tous les pesticides et engrais chimiques nocifs pour l’environnement et la santé malgré la manne financière qu’ils représentaient et représentent toujours sur le marché. BOTANIC a alors fait le choix de se concentrer sur la jardinerie naturelle. Un choix qui l’anime au quotidien et lui sert de fil rouge pour rester fidèle à ses valeurs, convictions et engagements. En 2020, Botanic compte plus de 2000 collaborateurs dont 80 % sont actionnaires. Tous partagent les mêmes valeurs et les engagements de l’enseigne, qui sont formalisés dans son projet de Responsabilité sociétale d’entreprise.

Positionner le bien-être des collaborateurs comme une valeur centrale

Centrée sur les responsabilités environnementales, sociales et la satisfaction de ses clients, Botanic a souhaité lancer une démarche de symétrie des attentions à travers un programme interne réparti sur trois ans : « Bien chez Botanic ». Ce programme a pour objectif d’améliorer les conditions de vie au quotidien des salariés. Bâtir ce programme a nécessité de repenser les relations interpersonnelles afin que chacun adopte un comportement constructif et positif.

Valérie Cotro, DRH chez Botanic « Nous avons souhaité créer un environnement professionnel qui fournisse un terreau favorable à l’épanouissement professionnel et personnel de chacun. Nous formons les cadres au management par le calme par opposition au management par la pression. De plus, nous aidons les collaborateurs à prendre soin de leur santé par des actions concrètes. »

S’appuyer sur une solution de nouvelle génération pour piloter ce projet

C’est dans ce contexte que la plateforme Wittyfit a été sélectionnée. Le succès fut rapidement au rendez-vous. En effet, l’équipe a été réactive tout comme la plateforme qui a su accompagner la montée en puissance managériale des équipes. La solution Wittyfit a d’abord remplacé l’enquête annuelle artisanale qui était menée depuis quelques années. La structuration scientifique de l’approche de Wittyfit a ainsi permis d’aller bien plus loin en intégrant les dimensions de dialogue social et de performance opérationnelle dans le traitement des résultats. Tant et si bien que l’outil a été plébiscité par l’ensemble de la ligne managériale.

Valérie Cotro « La première campagne de Wittyfit a débuté au printemps 2018 et concernait 1 900 collaborateurs. Huit mois plus tard, nous avons décidé d’ouvrir le Laboratoire d’idées à nos collaborateurs face au succès de cette campagne. Nous avons ainsi récolté 385 idées et sollicité tous les services du siège pour apporter des réponses lorsque cela était possible. Depuis, le nombre d’idées a doublé, car les collaborateurs y trouvent un véritable outil d’expression et de contribution à la qualité de vie au travail. Fort de cette réussite, nous ouvrons prochainement Wittyfit à trois nouvelles enseignes et filiales de notre groupe et attendons 220 nouveaux users. »

Wittyfit a permis d’outiller les managers dans leur pratique au quotidien. L’outil s’inscrit de manière très cohérente dans le programme « Bien chez Botanic », les résultats le montrent. Les propositions des équipes visant l’amélioration des conditions de travail ont boosté de 20 % le taux de participation entre les deux premières campagnes.