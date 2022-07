Le fournisseur de plateforme DXP pour les entreprises annonce la promotion de Bertrand Maugain au poste de PDG. Ce dernier évolue au sein de la société depuis 2004 et était co-PDG d’Ibexa depuis plus de deux ans.

« Nous rencontrons une vraie traction sur le marché européen avec une adéquation claire entre le produit et les besoins des entreprises B2B en Europe », se réjouit le nouveau PDG. Ibexa déclare avoir augmenté ses ventes de 40% au premier semestre 2022, sans toutefois en préciser le montant. « Les six derniers mois ont marqué le début d’une nouvelle poussée de croissance et d’expansion, depuis que la société a rejoint le groupe QNTM à la fin de l’année dernière », peut-on lire dans un communiqué. Il est précisé que l’ancien co-PDG, Morten Ingebrigtsen, poursuit son mandat chez Ibexa et devient SVP Produit & Stratégie.

« L’investissement R&D dans notre plateforme au cours des cinq dernières années – nous avons doublé la taille de nos effectifs ingénierie – a vraiment porté ses fruits. Nous avons développé avec succès une plateforme moderne prête pour le cloud qui est à la fois composable et avec une approche « tout-en-un ». Nos partenaires peuvent en tirer parti pour mettre en œuvre des projets DXP (digital experience platform) plus rapides et de meilleure qualité », se félicite Morten Ingebrigtsen.