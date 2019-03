axYus annonce l’ouverture de plus de 30 postes sur les douze prochains mois au sein de ses agences d’Issy-les-Moulineaux, Mérignac et Limoges. La société emploie 110 collaborateurs et opère pour des clients institutionnels et privés. Ses deux métiers sont la maitrise d’œuvre (conception, développement et maintenance de projets au forfait) et l’assistance à maitrise d’ouvrage, avec pour objectif d’accompagner au quotidien ses clients et leurs utilisateurs dans toutes les étapes de leurs projets informatiques.

L’ESN recherche avant tout à s’entourer de collaborateurs qui partagent ses valeurs et qui souhaitent accompagner à long terme une entreprise qui positionne l’agilité, l’expertise et la qualité au centre de son modèle de développement. axYus souhaite recruter des experts et des jeunes diplômés et propose différents types de missions et de contrats au sein de ses agences.

Quelques exemples de postes ouverts :

– Chef de projet

– Analyste concepteur

– Ingénieur commercial

– Consultant

– Développeur full stack

Pour en savoir plus : https://www.axyus.com/?post_type=cpt_offres