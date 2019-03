Comme chaque année, Axians Cloud Builder (l’ex-APX) organise un tour de France pour présenter à ses clients et prospects l’état de l’art en matière d’infrastructures IT et leur proposer un scénario d’intégration idéal pour que ces infrastructures forment un ensemble cohérent et s’insèrent correctement à leur système d’information. Ce tour en sept étapes démarre le 12 mars à Metz (au centre des congrès) et s’achèvera à Paris le 10 avril (au Musée des arts forains). Et comme chaque année, l’intégrateur a demandé aux fournisseurs de ces infrastructures d’être partie prenante de son événement en animant des sessions de présentation et de démonstration.

Pour cette édition 2019, placée sous le signe de l’innovation, Axians a réuni cinq partenaires, tous plus ou moins concurrents entre eux : Cisco, Netapp, IBM, VMware et Red Hat. Chacun est invité à intervenir sur une thématique précise associée à une technologie ou une tendance émergente. Cisco traitera ainsi de l’évolution en cours dans le domaine des infrastructures réseaux, désormais programmables, et mettra en avant sa technologie ACI. Netapp évoquera la donnée hybride propre aux environnement multicloud. Il expliquera comment sa solution Data Fabric est capable de garantir l’intégrité et l’auditabilité des données distribuées entre différents datacenters et clouds publics.

IBM interviendra sur la cybersécurité et fera la démonstration de son SIEM QRadar dopé à l’intelligence artificielle. VMware expliquera comment l’infrastructure est devenue programmable et facilite l’intégration continue des applications. Enfin, Red Hat abordera la problématique de l’automatisation des tâches associées à l’accomplissement de processus métiers en environnement hybride via son offre Ansible. Un sixième partenaire, Tech Data, sera aussi de la partie mais n’aura pas d’atelier dédié.

Chaque intervention durera trente minutes et comprendra au moins une démonstration, explique Yves Pellemans, directeur technique d’Axians Cloud Builder. Axians animera deux sessions, l’une introductive, pour expliquer en quoi l’innovation rime avec efficacité et réduction des coûts en matière d’IT, et l’autre conclusive, sur le thème : « gouverner son SI c’est prévoir ». L’ensemble tient sur un après-midi (14h00-18h30) et s’achève sur un cocktail. Axians attend quelque 300 participants (DSI, directions métiers, RSSI…) sur les sept étapes prévues (Metz, Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, Paris).