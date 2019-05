Après avoir renoué avec la croissance au second semestre 2018, ITS Group réalise un bon début d’exercice 2019 en enregistrant au premier trimestre une croissance purement organique de 9,1%, atteignant ainsi un chiffre d’affaires de 35,8 millions d’euros.

Le pôle « prestations de services » enregistre des revenus de 26,0 millions d’euros, en croissance organique de 11% grâce à un taux d’activité élevé de plus de 88% sur la période (+2,4 points par rapport au premier trimestre 2018), et à une hausse sensible de ses prix de vente. Les effectifs facturables sont en croissance de 1,3%. Le pôle bénéficiera à compter du 1er avril de l’intégration d’Eugena Consulting (4,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018), spécialisée en cybersécurité et en services numériques.

Le pôle « cloud » réalise de son côté un chiffre d’affaires trimestriel de 6,7 millions d’euros, en recul de 0,5 millions d’euros. Cette évolution attendue provient de l’arrêt de l’activité non rentable de data management virtualisé et de la fin programmée de certains contrats historiques, qui ne sont pas encore totalement compensés par le gain de nouveaux clients. « Le pôle a poursuivi sur la période ses actions d’automatisation et d’optimisation des coûts de production », indique le groupe dans un communiqué.

En dehors de ces deux activités stratégiques, l’activité « négoce » en Suisse réalise un chiffre d’affaires de 3,1 millions d’euros, en forte croissance grâce à un effet de base favorable.

ITS Group poursuivra ses efforts en matière de recrutement afin de maintenir la croissance de ses effectifs facturables, en particulier sur les segments SMACS (social, mobilité, Analytique, cloud et sécurité).

Conforté par le bon niveau d’activité du premier trimestre, « par la bonne orientation de ses indicateurs opérationnels » et par les économies de coûts déjà mises en œuvre, il confirme son objectif d’amélioration de sa marge opérationnelle courante, qui constitue la priorité de son exercice 2019.