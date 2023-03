Aubay a présenté ses résultats 2022 audités. Déjà précédemment communiqué, le chiffre d’affaires passe le cap des 500 M€ pour s’établir à 513 M€, en croissance purement organique de 9,1% par rapport à 2021. Le résultat net progresse de 6,9% et marque lui aussi un nouveau record à 35,6 M€.

L’ESN, qui compte plus de 7.800 employés dans 7 pays, considère son exercice comme remarquable à tous égards. « Tous les objectifs de croissance, de rentabilité, de recrutement et de génération de trésorerie ont été pleinement réalisés », souligne-t-elle dans un communiqué.

La marge opérationnelle d’activité s’élève à 10,4%, en hausse de 0,2 point et dans le haut de la fourchette cible de 10% à 10,5%. La rentabilité opérationnelle d’activité s’établit à 9,6 % en France et à 11,2 % à l’International, à comparer respectivement à 9,6 % et 11,6 % en 2021.

La situation financière s’est renforcée au cours de l’exercice grâce à une génération de trésorerie liée à l’activité de 33,9 M€. Après la distribution de 16,7 M€ de dividendes, la trésorerie nette progressions à 83,4 M€ contre 74,8% M€ un an plus tôt.

Sur ces bonnes bases, le conseil d’administration va proposer à l’assemblée générale un dividende de 1,20 euro par action au titre de 2022, soit un ratio de distribution de l’ordre de 45% du résultat net. Un acompte de 0,50 euro a déjà été versé en novembre dernier.

Malgré un contexte qui se tend, Aubay se dit confiant dans sa capacité à maintenir une croissance durable de son chiffre d’affaires tout en maintenant une marge d’activité solide. L’ESN prévoit une croissance interne de son chiffre d’affaires en 2023 comprise entre +5% et 7% soit une fourchette de 540 M€ à 550 M€. La marge opérationnelle d’activité devrait se situer entre 9,5% et 10,5% du chiffre d’affaires.