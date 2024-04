Plus rien ne va chez MariaDB. Après avoir licencié et s’être séparé de certaines activités en 2023 pour se recentrer sur son cœur de métier, l’éditeur continue de voir son action s’effondrer. Et ses actifs intéressent du monde. Et notamment Progress Software qui vient de proposer une offre de rachat.

MariaDB est une base de données open source très populaire, née d’un fork de MySQL réalisé par le créateur même de MySQL, Michael “Monty” Widenius, après le rachat de Sun (et donc de MySQL) par Oracle. Depuis, bien des contributeurs à l’origine de MySQL ont rejoint ce projet et en ont fait un SGBD moderne – toujours compatible MySQL – mais enrichi de très nombreuses nouvelles fonctionnalités propres.

Si le SGBDR lui-même est géré en open-source par la MariaDB Foundation, sa commercialisation et sa déclinaison cloud DBaaS « SkySQL » sont en revanche gérées par la société MariaDB Corporation qui est entrée en bourse fin 2022.

Mais depuis cette introduction en bourse, les choses n’ont pas tourné comme espéré. Au point que l’éditeur a dû se séparer de son activité cloud (SkySQL est devenue une spin-off indépendante) et de ses activités autour de la géolocalisation. En difficulté, l’éditeur a changé de CEO et a même récemment reçu un avertissement du NYSE concernant les contre-performances inquiétantes de sa capitalisation boursière.

L’éditeur vient de recevoir une offre préliminaire de rachat de la part de K1 Investment Management. Cette offre non contraignante, qui pourrait changer en fonction des négociations, propose d’acheter toutes les actions MariaDB à 0,55 $ par action, soit environ 37 millions de dollars (très loin des 445 millions de dollars de valorisation lors de son introduction).

Mais l’offre de K1 n’est plus la seule sur la table. S’y ajoute cette semaine celle de Progress Software. L’éditeur américain a ainsi proposé d’acquérir MariaDB pour 0,60$ par action, soit 9% de mieux que l’offre de K1 mais surtout une offre 88% supérieure à la valeur de l’action ces 30 derniers jours. « Progress estime que les produits de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) de MariaDB constituent une proposition de valeur intéressante pour les clients qui ont besoin d’une base de données relationnelle évolutive et open source, avec le soutien d’un éditeur de logiciels d’entreprise de confiance. MariaDB est une opportunité intéressante pour Progress, car elle répond à de nombreux aspects de l’approche disciplinée de notre société en matière d’acquisitions ».

Bref, il semble bien que l’avenir de MariaDB va se jouer dans les semaines à venir…