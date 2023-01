Atos a été dédommagé, après avoir été évincé d’un appel d’offre de 854 M£ (966 M€) pour la fourniture d’un supercalculateur au bureau météorologique britannique (Met Office). Le marché avait été attribué en février 2021 à Microsoft, seul autre soumissionnaire. La décision avait alors été contestée par Atos qui avait engagé une action en justice. Le gouvernement britannique a finalement privilégié un règlement à l’amiable en acceptant de lui verser 24 M£ (27 M€), plutôt que de prendre le risque de voir l’affaire portée devant les tribunaux.

L’offre d’Atos avait été rejetée car jugée « non conforme » aux exigences techniques. L’appel d’offre prévoyait en plus du supercalculateur principal, la fourniture de deux systèmes de test et d’un système qui tous devaient être « architecturalement équivalents », exigence qui n’aurait pas été respectée selon les Britanniques. Atos avait contredit cette évaluation mais aussi reproché l’absence de demande d’éclaircissement et accusé le gouvernement britannique de ne pas respecter la réglementation sur les marchés publics.

Sans reconnaitre sa responsabilité, le gouvernement anglais a admis une possible « anomalie » et accepté en conséquence de dédommager le groupe français. Une maigre consolation étant donnée l’importance du projet.

Selon HPCwire, le système fourni par Microsoft comprendra quatre supercalculateurs HPE Cray EX intégrés à Azure et basés sur des processeurs AMD « Milan » Epyc, avec un système d’archivage actif capable de stocker près de quatre exaoctets de données. Totalisant 1,5 millions de cœurs et capable de fournir plus de 60 pétaflops à son lancement, il devrait se positionner comme le supercalculateur météorologique et climatique le plus puissant au monde et dans le top 25 toutes catégories confondues.