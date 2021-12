Atos va s’offrir un concentré d’expertises avec l’acquisition de la société de services multi-cloud Cloudreach. Créée en 2009 et basée à Londres, l’entreprise emploie 600 collaborateurs hautement qualifiés dans les technologies cloud. Elle dispose de bureaux aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suisse et en Inde. Son chiffre d’affaires devrait atteindre 100 millions de dollars en 2021 selon Atos. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué.

Cloudreach a noué de solides partenariats avec les trois grands hyperscalers et détient plus de 1000 certifications sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. L’entreprise a signé récemment un accord de collaboration stratégique avec AWS visant à développer leur proposition commerciale conjointe, ainsi qu’une « Talent Academy » dont le lancement vient d’être officialisé.

« La future acquisition de Cloudreach présente un fort potentiel de synergies avec l’expertise d’Atos en matière de cloud, notamment en Europe, et accentuera la valeur de nos dernières acquisitions : Syntel, Maven Wave, Edifixio, et plus récemment VisualBI et AppCentrica. Avec Cloudreach, Atos renforcera son expertise en multi-cloud, et sa position de leader mondial en fourniture de solutions AWS. En outre, en tant que plus grande région de l’entreprise, l’Europe du Nord disposera désormais d’une combinaison puissante pour développer l’étendue et l’efficacité des services numériques à destination de nos clients », a déclaré Adrian Gregory, co-PDG par intérim d’Atos.

Atos annonce que l’expertise de Cloudreach sera intégrée au sein de plateformes hybrides et multi-clouds, couplée au savoir-faire d’Atos en matière de cloud hybride, de systèmes SAP HANA, de modernisation des applications, d’environnement de travail connecté, d’Edge Computing, de cybersécurité, ou encore d’IoT.