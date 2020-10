Athena Global Services change de propriétaire. Jusqu’à présent détenu par son fondateur Thierry Cossavella, qui souhaitait prendre sa retraite, le distributeur de logiciels a été racheté par son directeur général Julien Jean. Les conditions financières de cette opération n’ont pas été dévoilées.

Fondé en 1997, le groupe Athena Global Services est présent en France, au Maroc et en Tunisie. Il est notamment le distributeur en France d’ESET depuis une quinzaine d’années.

Julien Jean a intégré Athena Global Services en 2009 en qualité de directeur financier puis a participé au développement du groupe en 2013 en tant que directeur général aux côtés du fondateur. En 2018, il est devenu actionnaire de l’entreprise à hauteur de 10%, tout comme Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité depuis 20 ans au sein du distributeur. Ce rachat, qui s’inscrit dans la suite logique des choses, lui permet d’acquérir les 80% de la société détenus par Thierry Cossavella.

« Notre but consiste bel et bien à continuer ce qui a été entrepris depuis les débuts, à savoir développer notre réseau de revendeurs, hisser ESET à son zénith et accueillir de nouvelles marques en leur faisant bénéficier de notre expertise et de notre savoir-faire », explique Julien Jean dans un communiqué. Comme son prédécesseur, il souhaite mettre l’accent sur une politique d’investissement axée sur l’entreprise elle-même ainsi que sur le marketing ou encore le recrutement.

En dix ans, Athena Global Services a vu ses effectifs bondir de 10 à 120 employés, une croissance importante qui reste le moteur des objectifs futurs : un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros environ. « Nous souhaitons mettre l’accent sur les investissements, afin de toujours mieux accompagner nos partenaires, notre réseau et le développement d’ESET, en France et en Afrique », précise le nouveau patron qui annonce le lancement de nouveaux produits et l’ouverture du service client le samedi aussi bien aux revendeurs qu’aux utilisateurs.