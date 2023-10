Arnaud Petit a été confirmé le 5 octobre comme directeur de Sage en France et en Europe du Sud. Il occupait la fonction par intérim depuis mai dernier, suite à la démission de Pacôme Lesage. Il reportera à Derk Bleeker, Président Sage EMEA.

Arnaud Petit a rejoint l’éditeur anglais en 2021 comme directeur financier Europe. Il a une expérience de plus de 15 ans sur des postes de direction financière dans de grands groupes comme Cisco, Philips, Microsoft et dernièrement Atos Europe du Sud pendant 9 mois.

« Je suis honoré de prendre la direction de L’Europe du Sud qui est une région stratégique pour Sage. Les enjeux autour de l’innovation et de la facture électronique sont importants pour nos clients, nos partenaires et notre écosystème », commente-t-il dans un communiqué.

Le changement de direction intervient sur fond de tensions entre Sage et son écosystème de partenaires, liées aux modalités de mise en œuvre d’un nouveau programme partenaires et des remises accordées. Les résultats de Sage sur 9 mois montrent aussi un différentiel entre les performances du groupe dont les revenus récurrents sont en hausse de 12% et ceux de l’Europe en hausse de 7%. Deux sérieux challenges à relever pour le nouveau dirigeant.