La croissance attendue par Sage ne sera pas au rendez-vous. L’éditeur britannique vient en effet d’annoncer que les 8% espérés cette année ne seront pas atteints et a ramené ses prévisions à 7%. Au cours du premier semestre, clôturé fin mars, le chiffre d’affaires a progressé de 6,3% contre 7,4% un an plus tôt. « La croissance organique du premier semestre a été inférieure aux attentes de la direction, le rythme des réalisations étant plus lent que prévu », a expliqué le CEO de Sage, Stephen Kelly.

Cet avertissement sur résultats a fait chuter le titre jusqu’aux environs de 19% à l’ouverture de la bourse de Londres vendredi rapporte Channelweb.

Les revenus récurrents progressent de 6,4%, bien en dessous des 11,1% du premier semestre 2017, une contre-performance due à « une exécution opérationnelle incohérente », a estimé Stephen Kelly qui table sur une accélération de l’activité au second semestre. L’éditeur confirme en revanche son objectif d’une marge opérationnelle de 27,5%.

Le marché américain réalise de bonnes performances mais celles de la zone EMEA déçoivent a encore précisé le CEO.

Les résultats semestriels définitifs seront publiés le 1er mai.