Serait-ce le début de la migration de la Silicon Valley vers le Texas ? Probablment pas mais il faut bien reconnaître que la fiscalité et les prix de l’immobilier du Lone Star State séduisent. Après HPE, c’est au tour d’Oracle de rejoindre l’Etat qui abrite Dell depuis la création de la société. Oracle va d’ailleurs installer son siège social à Austin, ville qui héberge l’entreprise de Michael Dell. Choix dicté par le porte-monnaie ? Souhait d’améliorer la qualité de vie et la production de nos salariés répond la firme qui s’est toujours revendiquée californienne. « Nous pensons que ces changements positionnent le mieux Oracle pour la croissance et offrent à notre personnel plus de flexibilité quant à l’endroit et la manière dont ils travaillent. Cela signifie qu’en fonction de leur rôle, bon nombre de nos salariés peuvent choisir l’emplacement de leur bureau et continuer à travailler à domicile à temps partiel ou à temps complet », assure l’éditeur dans un document destiné à la SEC. Il ajoute toutefois qu’il conserve entre autres les sites de Redwood City, Santa Monica, Seattle, Denver, Orlando et Burlington. Il envisage même d’en créer d’autres.

Cette décision a bien sûr séduit les Texans, qui s’apprêtent également à accueillir Tesla en mai prochain. « Alors que certains États chassent les entreprises avec des taxes élevées et des réglementations lourdes, nous continuons de voir un raz-de-marée d’entreprises comme Oracle s’installer au Texas grâce à notre climat commercial favorable, à des impôts bas et à la meilleure main-d’œuvre du pays », se félicite le gouverneur de l’Etat, Greg Abbott, dans un communiqué. « Plus important encore, ces entreprises recherchent un chez-soi où elles ont la liberté de développer leur activité et de mieux servir leurs employés et leurs clients ; et lorsqu’il s’agit de prospérité économique, il n’y a pas d’endroit comme le Lone Star State. »

Né à New York dans le Bronx, Larry Ellison a cofondé sa société en 1976 à San Jose en Californie, Etat où il s’est installé et où il possède un patrimoine immobilier particulièrement conséquent. Va-t-il aussi déménager au Texas où les revenus ne sont pas taxés ? La question reste ouverte.