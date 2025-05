En début 2024, le casque de réalité mixte de la firme de Cupertino faisait le buzz. Apple en avait vendu 200.000 environ en un mois aux Etats-Unis.

Pourtant, à l’époque déjà, de nombreux utilisateur·rice·s déçu·e·s profitaient des 14 jours « satisfait ou remboursé » pour renvoyer le gadget et récupérer les 4.000 dollars / euros déboursés. En tête des raisons évoquées pour les demandes de remboursement : les maux de tête causés après plus de 10 minutes d’utilisation, la fatigue oculaire, le poids trop lourd, le manque d’utilité / de fonctionnalités et l’absence d’applications phares.

The Wall Street Journal a rencontré récemment des détenteur·rice·s d’Apple Vision Pro pour recueillir leurs avis un an plus tard. Les problèmes évoqués sont les mêmes que l’an dernier : l’appareil « prend la poussière » à cause d’un poids trop lourd, d’un manque d’utilité mais aussi de l’isolement social créé par le port de l’appareil qui ressemble à un masque oculaire.

Résultat : Apple est en train de revoir ses objectifs à long terme en matière de casques de réalité augmentée (AR). Le PDG Tim Cook reste « déterminé » à créer des lunettes AR portables toute la journée.