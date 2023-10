Roulez, tambours ! Apple est prête à généraliser le droit à la réparation sur ses produits à tous les Etats-Unis. Le directeur général du service après-vente d’Apple, Brian Naumann, vient de l’annoncer lors d’un événement sur le droit à la réparation organisé par la Maison Blanche.

Il s’agit tout de même de bien écouter la déclaration : « Apple soutient une loi fédérale uniforme qui établit un équilibre entre la réparabilité et l’intégrité du produit, la sécurité des données, la facilité d’utilisation et la sécurité physique », précise Brian Naumann.

Pour rappel, la loi californienne sur le droit à la réparation, Right to Repair Act, signée par le gouverneur Gavin Newsom le 8 octobre dernier, fait de la Californie le troisième Etat américain – après le Minnesota et New York – dans lequel tout appareil électronique acheté entre 50 et 99,99 dollars doit pouvoir être réparé pendant trois ans tandis que les appareils dont le prix dépasse les 100 dollars doivent être réparables pendant sept ans.

Apple s’oppose depuis longtemps au droit à la réparation, d’où son surprenant volte-face en août dernier lorsque la marque à la pomme a annoncé son soutien au Right to Repair Act. Cependant, entre-temps, la firme de Cupertino avait fait pression pour modifier la loi afin de pouvoir continuer l’appairage des pièces. Certes, les pièces seront disponibles mais les réparations devront toujours être approuvées par Apple.