Dorénavant, les réparations matérielles sur les nouveaux Mac, y compris le MacBook Pro 2018 et l’iMac Pro, seront réservées aux centre de réparation Apple ainsi qu’aux revendeurs agréés. C’est ce que révèlent plusieurs médias américains dont le site MacRumor. Selon ces médias, un logiciel de configuration, l’Apple Service Toolkit 2 (AST2), sera nécessaire pour les Mac équipés de la puce T2 après réparation, empêchant ainsi les interventions réalisées par les réparateurs non autorisés. En effet, la puce assure des fonctions de sécurité (contrôle de la version du système d’exploitation, présence de composants d’origine, absence de logiciels piratés ou malveillants…) en plus de la gestion de l’image et du son.

Cela dit, les réparations sur ces appareils étaient déjà, sinon impossibles, du moins très limitées. Interrogé par CRN, Jerry Zigmont, un consultant Apple basé à Madison dans le Connecticut, a expliqué que la plupart des pièces ne sont plus remplaçables. « Il est pratiquement impossible de remplacer quoi que ce soit maintenant sur un MacBook Pro 2018 », a-t-il déclaré. Le spécialiste estime qu’il ne s’agit pas « d’un sombre complot qui enlève le droit des gens à réparer », mais d’une mesure destinée à mieux sécuriser les ordinateurs. « Nous en avons besoin », a-t-il conclu.