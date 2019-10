A l’issue du quatrième trimestre de son exercice 2019 clos le 28 septembre, Apple a généré un chiffre d’affaires de 64,04 milliards de dollars, en progression de 2% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le bénéfice net a atteint 13,69 milliards de dollars, le bénéfice par action diluée s’est établi à 3,03 dollars, en hausse de 4%. Les ventes hors USA ont représenté 60% du chiffre d’affaires du trimestre.

L’iPhone a généré des revenus de 33,36 milliards de dollars. C’est 9,2% de moins que les 36,76 milliards de dollars enregistrés un an auparavant. C’est toutefois plus que ce qu’avaient prévu les analystes, et marque une reprise de l’activité.

« Cette baisse de 9% par rapport à l’année dernière constitue une amélioration significative par rapport à la baisse de 15% observée au cours des trois premiers trimestres. La forte augmentation de la demande au cours de la dernière partie du trimestre se reflète dans les critiques positives, les commentaires des clients et les réactions en magasin qui ont accueilli cette nouvelle génération d’appareils, sans oublier la vague des meilleures photos jamais prises avec un smartphone », a commenté Tim Cook à l’occasion de la traditionnelle conférence avec les analystes (retranscrite par les soins de Seeking Alpha).

« Notre solide performance commerciale a généré un bénéfice par action record de 3,03 dollars et un cash-flow opérationnel record de 19,9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre », a déclaré de son côté Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Nous avons également restitué plus de 21 milliards de dollars aux actionnaires, y compris des rachats d’actions de près de 18 milliards de dollars et des dividendes et des équivalents de 3,5 milliards de dollars, alors que nous poursuivons au fil du temps notre chemin vers la neutralité de la trésorerie nette. »

Les ventes d’iPad ont quant à elles progressé de 17% à 4,66 milliards de dollars. En revanche, celles de Mac ont reculé de 4,8% à 6,99 milliards de dollars au cours du trimestre. Avec 12,51 milliards de dollars, les services ont enregistré une croissance de 18%.

Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a atteint 260,17 milliards de dollars, en baisse de 2% par rapport aux 265,6o milliards de dollars enregistrés en 2018. Le bénéfice net s’est établi à 55,26 milliards de dollars. C’est environ 7% de moins que les 59,53 milliards de dollars affichés un an plus tôt. Le bénéfice par action diluée était de 11,89 dollars, contre 11,91 dollars un an plus tôt.

Pour son premier trimestre de l’exercice 2020, Apple s’attend à des revenus compris entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars et à une marge brute située entre 37,5% et 38,5%.

La firme à la pomme va verser un dividende de 0,77 dollar par action ordinaire, payable le 14 novembre.