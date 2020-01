Apple a acquis Xnor.ai, une startup de Seattle spécialisée dans les outils périphériques d’intelligence artificielle de faible puissance rapporte GeekWire qui s’appuie sur des sources proches du dossier. S’exprimant sous couvert d’anonymat, ces sources ont déclaré qu’Apple avait payé un montant de l’ordre de 200 millions de dollars.

Xnor.ai n’a pas immédiatement répondu aux questions de GeekWire. De son côté, Apple a fait parvenir à ce dernier sa réponse habituelle aux questions relatives aux acquisitions : « Apple acquiert de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans.»

Nos confrères se sont ensuite rendus au siège de Xnor.ai et on constaté qu’un déménagement était en cours, ce qui semble accréditer la thèse d’une acquisition et d’un déménagement dans les locaux qu’Apple possède à Seattle.

Selon les sources du site spécialisé, les outils IA de reconnaissance d’image de Xnor pourraient bien devenir des fonctionnalités standard dans les futurs iPhones et webcams.

La jeune pousse est une spin-off de l’Allen Institute for Artificial Intelligence, ou AI2, créé par le défunt co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, pour stimuler la recherche sur l’IA. Il s’agissait de la deuxième spin-off de l’incubateur de démarrage d’AI2, après Kitt.ai, acquise par le moteur de recherche chinois Baidu en 2017.

Xnor.ia est à l’origine d’outils d’apprentissage automatique et de reconnaissance d’image qui peuvent être exécutés sur des appareils à faible puissance plutôt qu’en s’appuyant sur le cloud. « Nous avons pu faire évoluer l’IA hors du cloud sur tous les appareils », avait déclaré à GeekWire en 2018 le co-fondateur et CEO de l’entreprise, Ali Farhadi, par ailleurs enseignant à l’université de Washington. La startup a également développé une plate-forme en libre-service permettant aux développeurs, qu’ils soient experts ou non en IA, de déposer du code et des bibliothèques de données axés sur l’IA dans des applications destinées aux appareils mobiles. L’an dernier, elle a présenté une puce AI autonome capable de fonctionner pendant plusieurs années sur l’énergie solaire, ainsi qu’une batterie de la taille d’une pièce de monnaie, de quoi également susciter la convoitise de la firme à la pomme.

La jeune pousse a été lancée en 2017 avec 2,6 millions de dollars et six employés. Elle a bénéficié un an plus tard d’un second financement de 12 millions de dollars auquel ont participé Autotech Ventures, NGP Capital et Catapult Ventures. Elle compterait à ce jour plus de 70 salariés.