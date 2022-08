Apple tiendra le 7 septembre sa conférence de fin d’été où sera officiellement présenté l’iPhone 14. Pour produire son nouveau fleuron, le géant américain ne veut plus dépendre quasi exclusivement de la Chine et entend s’appuyer sur un autre grand pays producteur, l’Inde. Selon Bloomberg, Apple travaille d’arrache pied avec ses fournisseurs, à commencer par le premier d’entre eux Foxconn, pour accélérer les capacités et les cadences de production dans ce pays. Le groupe taïwanais a étudié en détail le processus d’expédition des composants depuis la Chine et l’assemblage de l’appareil iPhone 14 dans son usine de Chennai, dans le sud de l’Inde.

Apple a expliqué vouloir « atténuer les risques géopolitiques sur l’efficacité de l’approvisionnement en créant des sites de production en dehors de la Chine ». Les tensions politiques et commerciales entre Washington et Pékin et les mesures de confinement pendant la pandémie le poussent à accélérer dans ce sens. En avril dernier, Apple avait évalué à 8 milliards de dollars l’impact des problèmes de chaine d’approvisionnement sur ses revenus.

L’Inde a déjà un historique de production des iPhone, même si elle est principalement destinée au marché intérieur et par sur les produits les plus haut de gamme. Foxconn mais aussi Wistron et Pegatron ont assemblé dans leurs usines indiennes des iPhone 11, 12 et 13.

L’un des obstacles au transfert de la production touche aux normes drastiques d’Apple en matière de confidentialité, de respect des délais et de contrôles de qualité. De fait, malgré les efforts déployés, c’est bien de Chine que viendront les premiers iPhones 14 commercialisés. Ceux fabriqués en Inde ne seront terminés au mieux que fin octobre. Mais l’objectif pour l’avenir est que l’Inde soit prête à produire en même temps que la Chine dès le lancement du produit.