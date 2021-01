Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour l’année à venir. Les prévisions d’Alexandre Folman, managing partner de la banque d’affaires Crescendo Finance.

Channelnews : 2021, année d’accélération ou de tassement pour le secteur des services et de la distribution ICT ?

Alexandre Folman : 2021 sera à coup sûr une année d’accélération suite au trou d’air de 2020 (qui se traduit au niveau macro par une récession de l’ordre de 9%), qui a, rappelons-le, un caractère exceptionnel, en comparaison avec la tendance observée sur les exercices précédents.

Le secteur de la Tech que nous adressons chez Crescendo finance a, certes, été impacté par la crise actuelle mais, d’une part, dans une moindre mesure qu’escompté et, d’autre part, avec des prévisions 2021 nettement plus favorables. Ces dernières sont notamment sous-tendues par les impératifs de transformation digitale des organisations que la problématique sanitaire du moment est venue renforcer (bureau virtuel, e-commerce, dématérialisation, etc.). Et il est intéressant de relever que, malgré la crise actuelle, les niveaux de valorisation des ESN et des acteurs du logiciel bénéficiant d’une bonne visibilité de CA, reprennent de belles couleurs dans le non-coté européen smid cap. Idem évidemment dans les telco.

Channelnews : Trois besoins clients qui vont tirer l’activité ICT en 2021 ?

Alexandre Folman : Cloud et services hébergés ; sécurité et gouvernance ; IA

Channelnews : Trois profils dont Crescendo Finance (ou ses clients) va avoir besoin en 2021 ?

Alexandre Folman : Dans le cadre du nouveau positionnement plurisectoriel de notre banque d’affaires dédiée au conseil en fusion/acquisition et levée de fonds (soutenu par un nouveau site web qui est dans les tuyaux), nous allons accueillir très prochainement deux nouveaux partners détenant une expertise non iT. Associates et analystes par ailleurs.

Channelnews : Un(e) produit/service/activité qui ne redémarrera pas en 2021 ?

Alexandre Folman : Vertical Software (tourisme, loisir, évènementiel)

Channelnews : Trois valeurs qui vont marquer 2021 ?

Alexandre Folman : Je dirais l’écologie avant toute chose avec la nécessité urgente de corriger l’accélération du temps destructrice à terme pour notre environnement. Ensuite l’agilité qui est la condition pour créer de la valeur, tout en s’adaptant aux mouvements socio-économiques profonds auxquels nous assistons en ce moment. Et pour finir la décentralisation, réponse salutaire au jacobinisme aussi inepte que bureaucrate dont nous sommes plus que jamais les témoins impuissants (cf. campagne de vaccination). En résumé pour 2021, ne pas avoir peur du pas de côté !

Channelnews : Trois raisons d’espérer une meilleure année 2021 que 2020 ?

Alexandre Folman : D’un point de vue national, il y en a beaucoup plus car ce sont les formidables « force vives », pour reprendre la fameuse expression mitterrandienne, qui sont motifs d’espoir à travers l’abnégation dont ils font preuve : le personnel hospitalier, les forces de l’ordre, les entrepreneurs, les chercheurs, les artistes, l’associatif, bref tous ceux qui travaillent, sans relâche, à une France plus éclairée et humaniste.

D’un point de vue du M&A et du private equity, nous sommes confiants. Les sources de financement sont là, à l’instar des projets en face. Chez nos clients, se poursuit à la fois la volonté de se recapitaliser auprès de fonds d’investissement pour certains et celle d’atteindre une taille critique pour d’autres à travers un adossement synergique. Afin de préparer « l’après » pour ne pas manquer le train de la reprise et les parts de marché à saisir. Une perspective certaine de rebond dont témoignent d’ailleurs le succès d’OPA réalisées sur de très belles ESN (Devoteam, Open), à l’initiative des fondateurs historiques. Une belle marque d’optimisme.

Enfin, il est rassurant de noter que des indicateurs comme l’investissement des entreprises, le taux de chômage et le nombre de faillites ont été, si l’on se réfère à l’évolution du PIB, beaucoup plus épargnés en 2020 que lors des précédentes crises. Grâce cette fois-ci à la réactivité de Bercy (mesures de chômage partiel + PGE). Cependant, perfusion à la dette ? Sursis ? La réponse est à trouver du côté des fonds propres. Évidemment à surveiller de très près…