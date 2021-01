Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour l’année à venir. Les prévisions d’Alain Perez, dirigeant-fondateur d’Alain Perez Business Development Conseil, société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des entrepreneurs de l’IT.

« Avant tout, on a bien pu constater que 2020 a fait mal à beaucoup de secteurs mais elle a été une année propice pour les technologies. Avec les biens de consommation, c’est le seul secteur qui a progressé en 2020.

Alors, si vous me demandez mes prévisions 2021pour le Channel et plus généralement pour les acteurs de L’IT, j’anticipe une confirmation des mêmes tendances qui ont marqué 2020 :

– Le Cloud et la montée inquiétante des clouds publics au détriment des infrastructures on premise. Ceci entraînant de fait moins de transactions d’équipement ;

– Les technologies liées à l’analytique et à la performance commerciale toujours en plein essor ;

– Le manque de profils techniques pour répondre aux besoins des clients des ESN ;

– La consolidation des acteurs du Channel avec encore de nombreuses acquisitions de PME du secteur ;

Et peut-être de nouvelles tendances vont émerger, comme :

– L’utilisation des technologies liées à la 5G pour refondre des unités de production ;

– La montée en puissance des investissements dans le secteur public sur les technologies et la souveraineté des datacenters ;

– Les offres et solutions d’infogérance dans les PME…

On peut aussi redouter quelques réveils post-Covid difficiles et la disparition d’acteurs trop fragiles ou pas assez impliqués dans les offres de services managés.«