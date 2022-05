Alors que l’ESN franco-belge Akka Technologies vient de passer dans le giron du groupe zurichois Adecco le 13 mai dernier, elle admet être victime d’un rançongiciel.

Notre confrère du MagIT en a obtenu confirmation hier auprès de la direction de la communication d’Akka qui ne pouvait cependant pas préciser l’ampleur des éventuels dégâts ou la famille du ransomware impliqué.

Dans un billet de blog daté d’aujourd’hui et intitulé « Akka hacké », la CFE-CGC de Adecco précise que plusieurs des clients ont donné l’alerte et coupé tout lien avec Akka pour se protéger : « Nul n’est à l’abri de ce type d’attaque, pas même une entreprise informatique rompue aux technologies les plus avancées, particulièrement sensibilisée de plus à la sécurité informatique et qui, à ce titre, avait annoncé en février dernier sa participation au projet européen PRECINT rassemblant un consortium international de 40 partenaires, avec le but commun de « fournir un framework et une méthodologie » pour assurer la sécurité et la résilience des infrastructures critiques de l’union – tant d’un point de vue physique que cyber ».