Tessi annonce ce jour l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société Orone France, dirigée et contrôlée majoritairement par Monsieur Bernard POLL.

Orone a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros.

Parmi l’ensemble des marchés auquel s’adresse le Groupe, Tessi souhaite se positionner comme le leader du traitement du chèque en France. L’acquisition d’Orone conforte cette stratégie.

Les collaborateurs et les solutions d’Orone viennent renforcer le Pôle Technologies France.

«Nous avons à cœur de continuer à proposer à nos clients bancaires des solutions innovantes. L’arrivée d’Orone au sein de Tessi dynamise nos offres et diversifie notre proposition de valeur auprès de nos clients. De plus, Tessi élargit ses capacités de distribution de scanners et enrichit ainsi son offre de services, afin de mieux servir ses clients existants, ainsi que ceux d’Orone» déclare Thierry CAYE, Directeur du Pôle Technologies France.

«Cette acquisition correspond à une logique de consolidation de ce marché de niche, et place l’ensemble Tessi / Orone comme un leader du traitement bancaire en France» conclut Olivier JOLLAND, Directeur Général du groupe Tessi.

Le savoir-faire historique de Tessi sur le traitement du chèque et des moyens de paiement, renforcé par les solutions d’Orone, font de ce nouvel acteur un véritable atout pour l’ensemble du secteur bancaire.

Monsieur Bernard POLL sera impliqué dans une période de transition opérationnelle et financière, aux côtés des équipes Tessi, afin d’assurer ensemble un développement optimum de la société.