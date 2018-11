Plutôt mal en point, A10 Networks étudierait différentes options pour pérenniser son activité, y compris celle d’une vente annonce Reuters qui s’appuie sur différentes sources proches du dossier. Selon celles-ci, qui souhaitent conserver l’anonymat, les discussions en sont à un stade précoce et il n’y a aucune certitude qu’elles aboutissent.

Ce changement de cap intervient quatre ans après que la société soit entrée en bourse. Ses actions ont depuis lors chuté de plus de 60%, en raison de la concurrence féroce qui règne sur le marché de la sécurité des réseaux, et du passage de nombreuses entreprises au cloud public au détriment des datacenters internes.

Interrogée par nos confrères, la société de San José, n’a pas souhaité répondre.

Ce qui n’est pour le moment qu’une rumeur a fait bondir les actions de 10% à 6,41 dollars vendredi, ce qui a fait grimper la capitalisation boursière à près de 500 millions de dollars.

En mars dernier, A10 Networksconcluait un accord avec Viex Capital Advisors, un investisseur activiste qui détenait à l’époque environ 5,3% du capital. Le fond d’investissement obtenait alors la nomination d’un représentant au conseil d’administration ainsi qu’une clause facilitant la révision de ce dernier par les actionnaires.

Au mois de juillet, la société annonçait qu’à la suite d’une enquête interne menée par le comité d’audit du conseil, elle avait été contrainte de retraiter certains états financiers, y compris des rapports trimestriels sur les revenus datant de 2016.

Le chiffre d’affaires d’A10 Networks a baissé de 2,4% à 60,5 millions de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre. La société a toutefois réduit sa perte nette à 1,8 million de dollars ou 2 cents par action, comparativement à une perte nette de 2,25 millions de dollars par an ou 3 cents par action un an plus tôt.