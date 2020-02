La plateforme française de gestion des risques numériques CybelAngel annonce la clôture d’un financement de série B de 36 millions de dollars (33,16 millions d’euros). Le tour de table mené par le Néerlandais Prime Ventures aux côtés du Britannique TempoCap et des Français Bpifrance et OpenCNP. On trouve également parmi les investisseurs le cofondateur et PDG de Datadog, Olivier Pomel, le cofondateur et dirercteur technique de Tenable, Renaud Deraison, l’ancien CEO de Black Duck Software, Lou Shipley, ainsi que le cofondateur et ancien président de Neolane, Stephan Dietrich. Pieter Welten, associé chez Prime Ventures, rejoint le conseil d’administration de la société.

CybelAngel utilisera cet investissement pour accélérer son expansion mondiale, notamment aux Etats-Unis, établir des partenariats stratégiques et faire progresser les capacités de sa plateforme technologique unique basée sur l’IA. Avec ce nouveau financement, la jeune pousse parisienne a levé 52 millions de dollars depuis sa création en 2013.

« L’accélération de la transformation numérique et la prolifération des appareils connectés ont créé une explosion de risques malveillants et négligents », affirme dans un communiqué Erwan Keraudy, PDG de CybelAngel. « Ce financement permet à CybelAngel de s’étendre à l’échelle mondiale à davantage de pays et de continuer à innover pour protéger les actifs numériques les plus critiques des entreprises contre les fuites de données coûteuses. Il soutiendra également notre expansion en Amérique du Nord, où la demande de protection de la chaîne d’approvisionnement numérique et de gestion des risques par des tiers croît de façon exponentielle. »