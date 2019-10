Un an et demi après le départ de Gérald Karsenti – qui a resté six mois à la tête de la filiale après avoir succédé à Harry Zarrouk – Karine Picard est nommée Country Manager d’Oracle France. Elle libère ainsi Fabio Spoletini, patron d’Oracle Italie et vice-président en charge de la technologie pour la région France, Italie, Russie et CEI, qui assurait l’intérim.

Karine Picard connaît particulièrement bien l’entreprise puisqu’elle est entrée chez Oracle en 2008 après avoir travaillé successivement chez Deloitte, Hyperion, Outlooksoft et SAP.

Depuis lors, elle a occupé successivement les postes d’EMEA Sales Development Manager pour les solutions EPM jusqu’en 2009, puis d’EMEA Business Development Director EPM, GRC & Financial ERP avant de devenir en 2012 EMEA Applications Director ERP, HCM & EPM . En 2015, elle est nommée Senior Director EMEA Strategy & WE Business Development ERP, HCM, EPM, puis devient en 2016 vice-présidente Applications, EMEA Strategy & WE Business Development – ERP, HCM, EPM. En 2017 elle est promue vice-présidente EMEA Applications Strategy & Sales Development, un poste qu’elle conserve en plus de ses nouvelles responsabilités.

Karine Picard est diplômée en finance et entreprise de l’école de commerce ESLSCA (École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées).