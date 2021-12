Le spécialiste américain des plateformes de communications cloud 8×8 a signé un accord définitif pour acquérir son concurrent Fuze. L’opération sera financée à hauteur de 130 millions de dollars en espèces et 120 millions en actions. L’entreprise explique qu’elle va lui permettre d’accélérer l’innovation de sa plateforme XCaaS, d’élargir sa clientèle et de renforcer sa présence mondiale.

8×8 voit sa plateforme cloud XCaaS (X pour experiences) comme le point de convergence des communications unifiées en tant que service (UCaaS), des centres de contacts en tant que service (CCaaS) et des plateformes de communication en tant que service (CPaaS), lesquelles peuvent intégrer les solutions 8×8 via des API. L’ambition de la plateforme est ainsi de répondre à l’ensemble des besoins de communication des entreprises de toutes tailles, tant au niveau des employés que des clients et partenaires.

Dans le dernier cadrant du Gartner sur les plateformes de communication unifiées sur le cloud, 8×8 figurait parmi les cinq leaders et Fuze comme seul visionnaire. L’entreprise spécialisée dans les communications d’entreprise est née en 2006 sous le nom de ThinkingPhones. Après plusieurs acquisitions dont celle de Fuze en 2015, elle a conservé ce nom pour symboliser la fusion et l’unification de ses outils dans une unique plateforme.

Selon Zeus Kerravala, un analyste indépendant bon connaisseur des deux entreprises, 8X8 fait une bonne affaire en rachetant Fuze qui, rappelle-t-il, a levé près de 500 millions de dollars de financement en neuf tours de table, soit deux fois le montant total de la transaction. Avec en plus tous les atouts qui viendront de la consolidation des deux entreprises.

Les revenus récurrents annualisés (ARR) sur les douze derniers mois de 8×8 réprésentent 580 millions de dollars et Fuze va apporter 130 millions supplémentaires. Les clients grands comptes avec plus de 100 000 dollars d’ARR sont au nombre de 900 chez 8×8 et Fuze en compte 300 supplémentaires. De plus, 8×8 va pouvoir agrandir son équipe de R&D de 650 personnes avec 250 ingénieurs venus de Fuze. Enfin, 8×8 va bénéficier de la bonne implantation de Fuze en Europe, notamment en France et au Royaume-Uni.

L’opération fait également sens pour conserver une taille critique dans un marché qui croit très vite en même temps qu’il se consolide. Rien que ces dernières semaines, Mitel a cédé sa technologie à Ring Central et Ericsson a fait l’acquisition de Vonage pour 6,2 milliards de dollars