Atos vient de remporter un important contrat à l’international. L’ESN française a en effet signé un contrat pluriannuel de 150 millions de dollars (133,5 millions d’euros) pluriannuel pour fournir des services de gestion numérique des postes de travail à National Grid, un fournisseur britannique d’électricité et de gaz opérant au Royaume-Uni et dans l’Est des Etats-Unis.

Atos fournira des services de gestion numérique des postes de travail et d’analyse de données. Pour cela, la société s’appuiera sur son réseau mondial de ressources, notamment un centre de support, des services de sécurité et services réseau, ainsi qu’un centre d’expérience proactif. Ce dernier sera dédié à l’amélioration de l’expérience des employés et privilégiera l’intégration des solutions d’automatisation et d’intelligence artificielle insiste Atos.

« Nous avons choisi les équipes d’Atos principalement parce qu’elles partagent notre vision de l’excellence numérique pour les utilisateurs finaux. Atos jouit d’une excellente réputation auprès d’autres sociétés britanniques et américaines de premier plan et je suis ravi de notre partenariat et de la transformation à venir », déclare dans un communiqué Adriana Karaboutis, Group Chief Information and Digital Officer de National Grid.

« Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec National Grid pour faire évoluer le quotidien des employés et, également, l’expérience de l’utilisateur final grâce à un véritable partenariat avec Atos », affirme de son côté Adrian Gregory, président d’Atos pour le Royaume-Uni et l’Irlande. « Le plan général d’amélioration de l’organisation, soutenu par des technologies innovantes, aura un impact positif sur l’ensemble de la structure, permettant ainsi à National Grid de travailler intelligemment, avec une plus grande efficacité, tout en bénéficiant d’un meilleur support dans la gestion de ses réseaux. »