L’Allemand Wortman peut être fier de sa filiale française. Terra Computer vient en effet d’annoncer une croissance de 12% pour son exercice 2018. Cela, comme le précise son communiqué, face à un marché IT difficile. Le fabricant de matériel informatique professionnel basé à Vendeheim (Alsace) a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.

S’appuyant exclusivement sur la vente indirecte, il revendique à ce jour un réseau de 1.260 revendeurs (+ 12,5 % par rapport à l’année précédente) à travers l’Hexagone dont 50 % sont actifs chaque mois.

Pour l’exercice en cours, Terra Computer s’attend à une croissance plus modeste. Il a pour ambition de réaliser 45 millions d’euros de chiffre d’affaires. A cette fin il renforcera son équipe de deux postes commerciaux. Ces nouveaux collaborateurs, dédiés exclusivement à la détection et l’activation de nouveaux partenaires, viendront étoffer l’équipe actuelle composée de 24 salariés.

« Toutes nos gammes de produits ont connu des hausses de vente, surtout nos segments notebook, PC et serveur s’expliquant par la qualité de nos produits, mais également grâce à notre service Build-to-Order pour des configurations à la demande. Notre réseau de revendeurs s’est par ailleurs considérablement étoffé dernièrement », commente dans un communiqué Ben Gayer, directeur général de Terra Computer.

La maison-mère, dont l’effectif a atteint fin 2018 un peu plus de 640 collaborateurs dans le monde, affiche lui-aussi de belles performances. Sa division IT a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 748 millions d’euros en 2018, en croissance de 7 % par rapport à 2017. Son réseau compte à l’heure actuelle 15.000 revendeurs/partenaires en Europe. L’activité cloud a enregistré une croissance de plus de 20%.

Tous secteurs d’activité confondus, le groupe annonce plus de 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires.