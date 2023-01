Près de huit décideurs informatiques sur dix (79 %) déclarent que la crise énergétique a suscité des inquiétudes quant à leur future stratégie de développement durable, selon la dernière étude commandée par Telehouse International Corporation en Europe (sur la région UK).

Méthodologie

L’étude « Climate Crunch : How IT Leaders are Responding to Energy and Sustainability Demands » a été menée par Censuswide pour le compte de Telehouse Europe. 150 DSI britanniques d’entreprises de plus de cent employés ont été interrogés pour comprendre l’impact du changement climatique et de la crise énergétique.

Principaux enseignements de l’étude

En raison du climat géopolitique et économique actuel, 86 % des décideurs informatiques ont déjà modifié leurs stratégies d’investissement pour minimiser l’impact de la crise sur leurs coûts opérationnels. Ces résultats s’ajoutent aux préoccupations des décideurs qui, malgré les pressions sur les prix de l’énergie, doivent assurer la réussite de la mise en œuvre d’initiatives orientées développement durable pour répondre à leurs objectifs RSE.

87 % des répondants sont convaincus que leur infrastructure informatique peut faire face aux impacts du changement climatique dès maintenant, mais ce chiffre tombe à 67 % si l’on se projette dans les cinq prochaines années.L’ambition du Royaume-Uni est de réduire les émissions de CO2 et d’atteindre le zéro carbone d’ici 2030. La crise énergétique est une entrave à l’accomplissement de cet objectif.

Il est aussi inquiétant de constater que certaines entreprises (34 %) n’ont pas encore atteint ou défini leurs objectifs en matière de développement durable. Plus de la moitié des entreprises (57 %) ne sont pas encore prêtes pour contribuer aux objectifs de neutralité carbone et 52 % n’utilisent pas de sources d’énergie renouvelable. De plus, 52 % des entreprises ne surveillent pas de près leur empreinte environnementale.

Mark Pestridge, Senior Customer Experience Director, Telehouse déclare : « Notre dernière étude révèle un écart de perception important au sein des organisations en ce qui concerne le développement durable. La crise de l’énergie étant sur le point d’impacter l’avancée des projets lancés, les entreprises devront se pencher sur les avantages des services externalisés pour à la fois empêcher une hausse des coûts et tirer avantage des initiatives orientées développement durable. »

La pression économique a encouragé les décideurs à se tourner vers de nouveaux services. 94 % d’entre eux ont déjà externalisé leur infrastructure informatique ou envisagent de le faire. 89 % de ces organisations sont confiantes dans l’atteinte de leurs objectifs commerciaux et la maîtrise de leurs coûts pendant la crise de l’énergie. 27 % se disent même très confiantes.

Le rapport complet est disponible ici : Climate Crunch Report (telehouse.net).