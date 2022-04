Selon une étude menée en France par Ironhack, un organisme de formation spécialisé dans les métiers du numérique, à la question « Pensez-vous que les femmes peuvent être aussi douées que les hommes dans les métiers liés au numérique ? », seulement 59% des 3.870 personnes interrogées répondent « oui ». Précisons que l’étude a été réalisée entre le 16 et 28 mars 2022 et non pas au siècle dernier.

D’après les 41% des Français·e·s qui pensent que les femmes ne sont pas capables de travailler dans le secteur IT, quatre raisons sont invoquées :

Pour 76%, les hommes sont ‘naturellement’ plus doués pour l’informatique ;

Pour 64%, ce sont des métiers plus compliqués pour les femmes ;

Pour 52%, il s’agit d’un facteur culturel qui tourne davantage les hommes vers le numérique ;

47% estiment que les femmes préfèrent d’autres métiers.

Plus de 58% des parents faisant partie du panel avouent ne pas inciter leur fille à s’orienter vers une formation technologique. 61% préfèrent l’orienter vers un métier ‘plus facile’. 59% craignent que les métiers numériques ne soient trop recherchés. 58% considèrent que ce sont des formations et des écoles très chères, ou que les études sont trop longues (44%). Enfin, 41% pensent que ce sont des secteurs très anxiogènes et difficiles pour les femmes.

Toutefois, pour les 42% qui orienteraient leur fille vers un métier de l’informatique, la première raison invoquée est l’essor des métiers du numérique (74%). Pour 68%, les salaires sont plus intéressants et 61% pensent que la place des femmes dans la Tech va ‘naturellement’ augmenter dans l’avenir. Enfin, 45% considèrent ces métiers comme très valorisants.

« Comme nous le montrent les chiffres de notre enquête, il faut encore agir largement sur les mentalités et prouver que les femmes sont tout autant efficaces dans la Tech que les hommes… Si ce n’est plus ! », en conclut Manon Pellat, la directrice de Ironhack.