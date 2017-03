Toshiba pourrait céder sa participation de 60% dans le fabricant d’appareils de mesure Landis + Gyr indique Reuters, qui s’appuie sur trois sources proches du dossier. Empêtré dans ses difficultés financières, le Japonais aurait chargé UBS afin d’explorer les possibilités d’une vente ou d’une entrée en bourse de la société suisse. Une fois le choix fait, l’opération pourrait intervenir après l’été. Toshiba espère retirer 2 milliards de dollars de l’entreprise dont il a pris le contrôle en 2011 pour 2,3 milliards de dollars. Les autres 40% de Landis + Gyr sont détenus par le fonds souverain japonais Innovation Network Corporation of Japan (INCJ).

Le conglomérat n’a pas confirmé l’information mais indique dans un communiqué qu’il étudie différentes options afin de redresser ses comptes.

Il y a quinze jours, une source financière japonaise avait expliqué que Toshiba était confronté, outre à la dévalorisation de son activité nucléaire, à une perte de valeur de Landis+Gyr. « Toshiba risque de devoir inscrire une dépréciation d’actif d’un billion de yens au cours de l’exercice financier actuel », avait indiqué un banquier.

Landis + Gyr emploie plus de 5.700 personnes dans une trentaine de pays. La société suisse a indiqué il y a une dizaine de jours qu’elle s’attendait pour l’exercice qui se terminera à la fin de ce mois, a une progression des ventes d’environ 5% et à un chiffre d’affaires de 1,64 milliard de dollars.

Le mois dernier, Toshiba a annoncé que sa division nucléaire entraînerait une perte de valeur de 700 milliards de yens, soit environ 6,2 milliards de dollars, ce qui reviendrait à effacer les participations des actionnaires, obligeant le groupe à procéder à des ventes d’actifs afin de trouver de l’argent frais. Dans un premier temps, celui-ci avait envisagé de se séparer de 19,9% de son activité mémoires flash très rentable. L’argent qu’il tirerait de cette opération ne lui permettant toutefois pas d’être tiré d’affaires, il a fait savoir plus récemment qu’il était prêt à céder une part plus importante, voir le contrôle total de l’activité. Landis + Gyr étant moins rentable et n’étant de ce fait plus considéré comme une activité stratégique, sa vente permettrait à Toshiba de conserver une part plus importante de l’activité NAND.