Gartner s’attend à une progression de 2% des livraisons de PC, tablettes et smartphones dans le monde en 2018, ce serait la plus forte croissance enregistrée depuis 2015. On atteindrait ainsi les 2,35 milliards de terminaux livrés. Selon le cabinet d’analyse, l’idée que le monde se tourne vers la mobilité et utilise uniquement le smartphone est fausse. « Selon notre dernière étude, bien que les utilisateurs se servent autant d’un ordinateur ou d’une tablette que d’un smartphone, 40% des sondés déclarent faire un usage plus intensif du PC ou de la tablette notamment pour des activités quotidiennes telles que lire, écrire des emails ou regarder des vidéos. 34% des consommateurs utilisent en majorité un smartphone pour son atout qu’est la mobilité », explique dans un communiqué Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner. Selon lui, les utilisateurs conservent cependant plus longtemps leur PC que leur smartphone, ce qui est un véritable problème pour les fabricants de PC. Les livraisons de desktops et de notebooks devraient ainsi baisser de 4,4% en 2018 alors que les expéditions de smartphones devraient au contraire croître de 2,4%.

Malgré tout, si l’on y ajoute les ultramobiles les ventes de PC devraient retrouver de la croissance dès la fin de cette année et voir leurs livraisons progresser de 0,8% en 2018, grâce au remplacement de Windows 10 dans plusieurs régions du monde, tout spécialement en Europe de l’Ouest. A cela s’ajoutent deux autres facteurs de croissance. Le premier est le retournement économique en Russie qui se traduira cette année par une progression de 5% des ventes de PC, un mouvement qui devrait se poursuivre l’an prochain. Notons que ce mouvement profite essentiellement aux fournisseurs de desktops qui affichent des prix plus agressifs qui ceux des PC mobiles et des terminaux hybrides. Le second facteur est le coup porté à Windows 10 par les autorités chinoises qui estiment le système d’exploitation peu conforme à leur vision de la sécurité et de la vie privée. Microsoft travaille actuellement avec une agence gouvernementale afin de développer une version approuvée par les autorités. « Les fonctionnalités de Windows 10 pourraient s’avérer très utiles pour le gouvernement chinois qui souhaite abandonner ses desktops et notebooks pour des ultramobiles premiums », croit savoir Ranjit Atwal, qui estime que cela devrait avoir un impact positif sur les ventes l’an prochain.

Après une année de baisse, le marché du smartphone devrait également retrouver des couleurs en 2018 avec 1,9 milliard d’unités livrées. Le marché devrait notamment bénéficier du moteur que constituera l’iPhone X en Amérique du Nord, en Chine et en Europe de l’Ouest, et ce malgré son prix élevé. Par ailleurs les pénuries de composants qui affectent le marché au cours de ce trimestre se traduisent par des rapports de commandes qui devraient relancer les ventes en 2018.

Table 1

Worldwide Device Shipments by Device Type, 2016-2019 (Millions of Units)

Device Type 2016 2017 2018 2019 Traditional PCs (Desk-Based and Notebook) 220 204 195 188 Ultramobiles (Premium) 50 59 70 81 Total PC Market 270 263 265 269 Ultramobiles (Basic and Utility) 169 162 161 160 Computing Device Market 439 425 426 429 Mobile Phones 1,893 1,882 1,926 1,932 Total Device Market 2,332 2,307 2,352 2,361

Source: Gartner (October 2017)