HPE Software annonce la disponibilité du kit de démarrage GDPR (GDPR Starter Kit) destiné à aider les organisations à se préparer à la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données promulgué par l’Union Européenne. Ensemble packagé de solutions logicielles, le GDPR Starter Kit permet d’identifier, classifier et prendre des actions de façon automatisée afin de protéger les informations impactées par ce nouveau règlement. Il combine des logiciels comme HPE ControlPoint, HPE Structured Data Manager, HPE Content Manager et HPE SecureData intégrés dans des solutions packagées permettant notamment de mener à bien une analyse des données à caractère personnel, et de chiffrer de façon optionnelle les données tombant sous le coup de ce nouveau règlement.

Rappelons que le GDPR s’applique à toute entité qui collecte ou traite les données personnelles liées à des citoyens de l’UE, et impose de sévères sanctions financières à l’égard de celles qui ne seront pas conformes d’ici mai 2018.

« Pour de nombreuses organisations, mettre le pied à l’étrier peut être le défi le plus important, car leurs volumes de données se comptent souvent en milliards d’objets, les délais de mise en conformité sont contraints, et identifier ce qui tombe sous le coup de ces règlements peut être une tâche fastidieuse et complexe », explique dans un communiqué Joe Garber, vice-président Marketing de l’entité Information Management & Governance d’HPE Software. « Le kit de démarrage GDPR offre aux clients un ensemble de solutions intégrées pour auditer simplement leurs données, ce qui leur permet de franchir une première étape dans la gestion des données et des risques décrites dans le règlement ».