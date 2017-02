L’acquisition de SimpliVity à peine finalisée, HPE commencerait déjà à tailler dans les effectifs du spécialiste de l’hyperconvergence si l’on en croit The Register. Nos confrères ont en effet recueilli les confidences d’un responsable régional des ventes de la société. Selon ce dernier, qui préfère garder l’anonymat, des salariés des équipes marketing, channel, finance et vente ont été remerciées. Il évoque notamment le départ de nombreux technico-commerciaux et de commerciaux. « Si je vous en parle, c’est que la totalité de mon équipe a été supprimée vendredi dernier, moi y compris », a-t-il déclaré à nos confrères.

L’information est corroborée par le forum de discussion The Layoff, dédié aux licenciements dans les grandes entreprises US. Un participant évoque entre autres le départ d’environ 70 à 100 personnes : employés du marketing, chefs de produits et commerciaux de terrain. Une autre source mentionne des licenciements dans différentes régions des Etats-Unis.

Ces licenciements n’on toutefois rien de surprenant. HPE a annoncé il y a quelques jours l’intégration prochaine de la technologie OmniStack de SimpliVity dans ses serveurs ProLiant DL380. Pour commercialiser cette nouvelle offre, la firme de Palo Alto possède ses propres forces commerciales. Elle ne fait donc qu’éliminer les doublons. Un élagage en quelque sorte. Par ailleurs, HPE, dont le chiffre d’affaires a chuté de 10% au cours du dernier trimestre, est ce que l’on peut qualifier de « licencieur actif ». Depuis quelques années, les suppressions d’emplois s’y comptent en dizaine de milliers.