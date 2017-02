Si CommVault peine à relancer sa croissance au niveau mondial, sa filiale française tire son épingle du jeu avec une activité en progression d’environ 30% en rythme annuel. L’éditeur spécialisé dans la sauvegarde de données tire notamment bénéfice de son excellente aura parmi les partenaires, liée à la robustesse de sa technologie, sa richesse fonctionnelle et sa politique de distribution restrictive, décrypte Matthieu Brignogne, son directeur général France. Moins connu que Veeam, l’éditeur offre une couverture fonctionnelle plus large qui lui vaut de figurer depuis six ans dans le carré des leaders du quadrant magique logiciels de sauvegarde d’entreprise du Gartner.

Particulièrement à l’aise dans les environnements denses et fortement hétérogènes, l’éditeur compte parmi ses partenaires alliances des grands noms tels que Microsoft, Cisco, Pure Storage, Nutanix (dont il est le seul à savoir sauvegarder les environnements virtualisés avec son hyperviseur maison Acropolis). À ces partenariats s’ajoutent des accords OEM avec certains des plus grands fournisseurs de systèmes de stockage, tels Netapp, Hitachi, Fujitsu, et en France, Huawei.

En France, la richesse de cet écosystème et sa technologie ont séduit bon nombre des plus grands VARs nationaux, tels Stordata, Cheops Technology, Dimension Data, ITS Overlap, Netstream, AS-PC, S-Cube, Syage… Mais aussi, et de plus en plus, des fournisseurs de services managés, comme Sungard, Jaguar Network, Hardis, BT, qui intègrent son offre dans les infrastructures qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Ce réseau est plutôt jeune. L’éditeur le développe vraiment depuis quatre ou cinq, lorsque Dell, après avoir essayé de le racheté a brusquement rompu l’accord OEM qui les liait. Un scénario qui s’est répété deux ans plus tard avec le rachat par Atos de Bull, qui était aussi l’un de ses gros OEM en France.