Cisco a dévoilé Intersight, un service de Management-as-a-Service qui permet de gérer les systèmes UCS et HyperFlex. La croissance des ventes de serveurs s’est ralentie, les dépenses en matière de datacenters traditionnels étant freinées par la croissance du cloud. Pour contrer ce ralentissement et rendre l’offre d’hyperconvergence plus attractive, l’équipementier a développé une solution rendant les équipements et la gestion des datacenters moins onéreux et plus faciles. « Cela s’inscrit dans ce que nous appelons Paroject Starship, un programme s’étendant sur plusieurs années que nous avons lancé il y a 18 mois », a expliqué Todd Brannon, directeur du marketing produit de Cisco à nos confrères de Datacenter Knowledge. « Nous avons une feuille de route pour deux ou trois ans, le temps de migrer nos systèmes de gestion actuels, en même temps que nos clients, vers un environnement de type cloud. »

Un simple tableau de bord permet de contrôler et de gérer tous les aspects techniques des opérations du datacenter. Le logiciel est livré en un seul package en mode SaaS. Cette approche offre à l’équipementier un accès plus direct aux équipements sur site de ses clients et permet de résoudre les principaux problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs de datacenters dans un environnement à la complexité croissante estime Todd Brannon. C’est pourquoi Intersight s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine. La solution examine en permanence les données collectées auprès de tous les clients utilisateurs afin de diagnostiquer et résoudre automatiquement les problèmes qui normalement exigent beaucoup de temps et une attention constante de la part des équipes IT. Intersight peut éventuellement avertir les clients qui ont une configuration qui peut s’avérer problématique pour les autres utilisateurs.

La mise en service d’Intersight est prévue en quatre étapes, du moins aux Etats-Unis. Une première version Base est d’ores et déjà disponible en tech preview gratuite pour les utilisateurs actuels de Cisco UCS et d’HyperFlex. Une version Essentials, dotée de nouvelles fonctionnalités, sera lancée commercialement en novembre. D’autres versions baptisées Standard et Advantage disposant chacune de fonctionnalités supplémentaires spécifiques seront ensuite proposées au fil de l’eau.

Toutes ces offres sont conçues afin de coexister avec les outils de gestion UCS et HyperFlex actuels, les clients pouvant ainsi basculer quand ils le souhaitent vers le service SaaS promet la firme de San Jose. Celle-ci annonce par ailleurs une version on-premise pour un futur non précisé.