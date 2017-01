Le marché des fusions-acquisitions dans le secteur IT a littéralement flambé en 2016 avec près de 70 opérations portant sur des entreprises de plus de 1 M€ de chiffre d’affaires. Cela représente un volume total de plus de 3 milliards de chiffre d’affaires cumulé ayant changé de mains au cours de l’année. Ce volume d’affaires annuel cumulé tourne plutôt autour de 1,3 milliard d’euros habituellement dans le secteur IT. Cette flambée des transactions en valeur s’explique notamment par l’accélération de la croissance du secteur des logiciels et des services IT et la remontée des valorisations des sociétés – jusqu’à 10 fois leur résultat d’exploitation.

Lire à ce sujet notre analyse parue en août derner : Pourquoi le marché des fusions-acquisitions flambe.

Retrouvez ci-dessous la liste des principales opérations que nous avons recensées cette année.