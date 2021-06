La conférence WWDC (Worldwide Developers Conference) d’Apple s’est ouverte le 7 juin avec la traditionnelle keynote de Tim Cook et de ses équipes. Si la précédente édition avait été l’occasion d’importantes annonces matérielles en dévoilant les premiers macs équipés de la puce Arm maison M1, celle-ci s’en est tenue à son rôle plus traditionnel de présentation des innovations logicielles aux développeurs. Avec iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS 12 (Monterey), le menu n’en était pas moins copieux. L’occasion pour Apple, à travers ce grand tour d’horizon, de valoriser un environnement numérique toujours plus intégré, fonctionnel et sécurisé.

La présentation du nouvel IOS 15 a fait la part belle à l’application de visioconférence Facetime. Pour mieux se confronter à ses rivales Zoom et Microsoft Teams, elle revoit sa présentation, avec notamment un agencement en grille optimisé des participants et la possibilité d’utiliser des flous d’arrière plan. Les technologies sonores d’Apple (isolation vocale, spatialisation, filtrages…) sont aussi mises à profit pour améliorer la qualité d’écoute pendant les réunions virtuelles et rendre moins fatigantes les longues sessions.

Surtout Apple joue enfin la carte de l’ouverture avec une version Android et une version web. Les utilisateurs Windows pourront être de la partie (navigateurs Edge ou Chrome) et les liens d’invitation aux réunions envoyés par SMS comme par mail. La fonction Share Play apporte une nouveauté bienvenue, celle de pouvoir partager une écoute musicale avec Apple Music ou le visionnage d’un programme Apple TV. Elle n’est pas restreinte à l’écosystème d’Apple, une API permettant de partager des services tiers partenaires comme Hulu ou Prime video.

IOS 15 cherche aussi à tirer un trait sur les notifications intempestives. La fonction Résumé permet de les prioriser, les classer et de programmer leur affichage au moment voulu. Pour préserver la concentration, la fonction Focus s’occupe de filtrer messages et notifications en tenant compte du lieu ou du contexte de l’utilisateur (au travail, en famille, pendant une séance de sport…).

Autres grandes priorités pour Apple, la sécurité et la protection des données personnelles. Son portefeuille électronique Apple Wallet s’ouvre à la sécurisation d’encore plus de clés numériques, des clés de voiture aux badges d’hôtels et même dans certains états américains, aux titres d’identité et permis de conduire. La version payante du service de Cloud d’Apple devient iCloud+ et s’enrichit de nouveaux services. Relais Privé anonymise les connexions de sorte que ni le site visité, ni Apple ne puisse accéder aux données personnelles. Masquer mon adresse email génére une adresse aléatoire temporaire pour que l’utilisateur n’ait pas à s’inscrire sur un site avec son email personnel. iCloud+ offre enfin un support intégré pour les caméras de surveillance (HomeKit Secure).

iPadOS 15 profite de toutes les améliorations apportées à iOS 15. Mais étant conçu pour des écrans plus grand, il exploite mieux les fonctions comme Splitview, qui divise l’affichage entre plusieurs applications, ainsi que le multitâche, avec une barre dédiée pour passer rapidement de l’une à l’autre. Il offre aussi plus de personnalisation pour le paramétrage des widgets.

Monterey, le nouveau macOS, apporte lui de nouvelles fonctions qui mettent l’ordinateur d’Apple en position de fédérateur des autres terminaux. La plus étonnante est « Universal Control » dont Apple a fait la démonstration en mettant côte à côte un Mac et un iPad et montrant que les deux pouvaient être utilisés, à partir du clavier et du trackpad du Mac, comme un seul appareil. Selon ses besoins, l’utilisateur peut ainsi utiliser simplement les services de l’un ou l’autre de ses appareils, glisser des fichiers d’un bureau à un autre, ou un élément d’une application à une autre. Un Mac peut de la même façon prêter son écran ou ses enceintes à un iPhone. Un grand pas vers l’unification de tous les appareils Apple.

Tous les OS présentés pendant la Keynote sont disponibles en bêta développeur avant leur déploiement prévu à l’automne.