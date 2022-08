VMware a publié les résultats de son second trimestre fiscal, qui ont dépassé les attentes de Wall Street aussi bien pour les bénéfices que pour les revenus. Comme lors du précédent trimestre, le spécialiste de la virtualisation et du cloud a publié un simple communiqué sans organiser de conférences avec les analystes. Cela en raison de l’offre de rachat par Broadcom pour 69 milliards de dollars, dont la finalisation est prévue avant la fin octobre 2023.

VMware a enregistré un chiffre d’affaires de 3,34 Mds $ en hausse de 6% comparée au même trimestre de l’an dernier, lorsque l’entreprise était encore dans le giron de Dell. C’est mieux que les 3,30 Mds $ attendus par Wall street.

Combinés, les revenus abonnements, SaaS et licences ont grimpé de 15%, générant 1,74 milliard de dollars, soit plus de la moitie des revenus globaux. Si l’on s’en tient aux abonnements et au SaaS, on arrive à 943 millions de dollars, soit une augmentation de 22%. Une performance qui conforte les objectifs du nouveau programme partenaires tourné vers l’augmentation des services cloud.

Le bénéfice net (non GAAP) se tasse lui de 6% à 697 M$, soit1 ,64 $ par action diluée contre 1,75 $ un an plus tôt. Il dépasse là encore le consensus des analystes qui attendaient 1,57 $.

« Nous sommes satisfaits de notre performance au 2e trimestre », a déclaré Raghu Raghuram, le PDG de VMware. « Nous restons déterminés à aider les organisations à libérer tout le potentiel du multi-cloud ». Le groupe n’a pas publié de prévisions pour son troisième trimestre.