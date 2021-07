Visiativ annonce l’acquisition de la société Ma Sauvegarde, éditeur d’une solution de sauvegarde en temps réel des données des entreprises, auprès de son président fondateur Hervé Favre. Cette transaction, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, permet de compléter l’offre de sécurisation des données des clients du groupe.

Ma Sauvegarde intègre un moteur de sauvegarde CDP (Continous Data Protection) permettant une sauvegarde au fil de l’eau des données. « Grâce aux technologies d’incrémentale bloc et de déduplication embarquées par l’agent de sauvegarde, les contraintes de bande passante disparaissent et les flux de réseaux sont optimisés : selon la fréquence choisie (tous les quarts d’heure, demi-heures ou heures), l’agent enverra les données modifiées par rapport à la période précédente, et ainsi très peu de données transitent sur le réseau », précise un communiqué.

A l’aide d’outils d’administration, les entreprises disposent de tableaux de bord donnant un état global du parc, des informations détaillées et un historique de la vie de chaque agent de sauvegarde, sans oublier des alertes automatisées ainsi qu’un ensemble d’outils de reporting et de communication avec les utilisateurs (mails, tableaux, etc.). Adaptée à un déploiement massif, Ma Sauvegarde a été conçue pour être facile à paramétrer, simple à gérer au quotidien et rapide à utiliser. Selon la société, il faut en moyenne 5 minutes à un client pour superviser les sauvegardes d’un parc de 100 utilisateurs.

Proposée en mode SaaS, mais également disponible en mode On Premise, la plateforme est certifiée ISO 27001 et HDS (santé). Les données sont hébergées en France, dans des datacenters ayant reçu les mêmes certifications. Précisons que la solution clés-en-main est également disponible en marque blanche pour les prestataires de services et les éditeurs de logiciels,

Créée il y a 10 ans, Ma Sauvegarde revendique plus de 3.000 entreprises clientes, compte 12 collaborateurs et réalise près d’un million d’euros de chiffre d’affaires. La société a enregistré une croissance de plus de 30% par an au cours des trois dernières années.

Rappelons que Visiativ a levé le mois dernier 7 millions d’euros au travers d’une émission d’actions à bons de souscription d’action (ABSA).